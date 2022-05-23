Yarı final ilk maçında Fenerbahçe'nin konuğu Darrüşafaka

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Darrüşafaka, Ataşehir'de karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Yarı final ilk maçında Fenerbahçe'nin konuğu Darrüşafaka
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23 Mayıs 2022 14:47
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka 24 Mayıs Salı günü karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Darüşşafaka ise Gaziantep Basketbol'u geçerek yarı finale yükselmişti.

Toplamda 3 galibiyet alan takımın adını finale yazdıracağı eşleşmede ikinci maç yine sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.



   
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