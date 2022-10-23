Yargıtay Başkanı'ndan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Birinci Başkan Vekili Adem Albayrak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



TFF'den yapılan açıklamaya göre federasyonun 4. Levent'teki binasında gerçekleşen görüşmede Yargıtay Onursal Başkanı ve TFF Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Tahkim Kurulu üyeleriyle birlikte TFF Başkan Vekilleri İbrahim Burkay ve Murat Aksu da bulundu.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuklarına A Milli Takım forması takdim etti.





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