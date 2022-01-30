Yargı izle 18. bölüm, yeni bölüm Yargı tek parça izle

Yargı izle 18. bölüm yeni dizi olarak ekranlara merhaba diyor. Kanal D'nin yeni dizisi olan Yargı konusu, Yargı izle 18. bölüm 30 Ocak Pazar günü ekranlara geliyor.

30 Ocak 2022 10:47
Yargı izle 18. bölüm, yeni bölüm Yargı tek parça izle
Yargı 30 Ocak Pazar akşamı 18. bölümü ile ekrana geliyor. Kanal D'nin yüksek rating beklediği dizileriden olan Yargı dizisinde birbirinden ünlü oyuncular ve ilginç senaryo seyirciyle bir araya gelecek. Yargı dizisi 30 Ocak Pazar Cumartesi günü saat 20:00'de 18. bölüm izle ekranlara gelecek.
Aile içi güven kavramını masaya yatıracak olan 'Yargı'nın senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken projenin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.

YARGI 18. BÖLÜM YENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



YARGI 18. BÖLÜM ÖZET  Yargı 18. Bölüm Fragmanı yayında! Sevdiği kadınla birlikte yürümeye başlayan Ilgaz için, önünde mesleki olarak daha önce hiç tecrübe etmediği yeni bir yol açılmıştır. Bu yolda Ceylin'in varlığı ve ona uzattığı el huzur ve güven verse de hiçbir şey kürsünün arkasından gördüğü gibi değildir.

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Ilgaz'ın yönlendirmeleriyle, Engin'in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır. Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça Ilgaz, Ceylin'in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister; ancak, onu büyük engeller beklemektedir.

YARGI OYUNCULARI

"Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'in haricinde Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz... Adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda; ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa; Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar.. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır.. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar.

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