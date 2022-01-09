YARGI İZLE 15. BÖLÜM

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Yargı 15. Bölüm Fragmanı yayında! Ceylin'in tutuklu yargılanma kararı Ilgaz'da ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratmıştır. Ilgaz hala Ceylin'in suçsuz olduğuna inansa da Ceylin bir türlü parçalarını kafasında birleştiremediği anlar konusunda büyük kararsızlık ve tutarsızlıklar yaşamaktadır.

Ceylin'den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin'i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir.

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Yargı 9 Ocak Pazar akşamı 15. bölümü ile ekrana geliyor. Kanal D'nin yüksek rating beklediği dizileriden olan Yargı dizisinde birbirinden ünlü oyuncular ve ilginç senaryo seyirciyle bir araya gelecek. Yargı dizisi 9 Ocak Pazar Cumartesi günü saat 20:00'de 15. bölüm izle ekranlara gelecek.Aile içi güven kavramını masaya yatıracak olan 'Yargı'nın senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken projenin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.Yekta Tilmen, oğlu Engin'in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulunmak üzeredir. Engin üzerinden çıkarılan bu adalet savaşı yeni ortaklıklar ile birlikte pek çok sürpriz cepheleşmenin de habercisidir.Duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan Ilgaz, bu ikileminin yanı sıra artık yeni bir sorun ile de boğuşmak zorundadır. Ceylin'i kurtarmak için tam gaz giden gerçek suçluyu bulma arayışı onu hayatında hiç daha önce karşılaşmadığı bir konumda bırakacaktır."Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'in haricinde Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz... Adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda; ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa; Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar.. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır.. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar.