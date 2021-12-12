Yargı izle 13. bölüm 12 Aralık Pazar yeni bölüm

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Yargı 13. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ilgaz ve Ceylin tarafları oldukları ve çözmek için yan yana düştükleri dava sayesinde birlikte hareket ettiklerinde çok daha güçlü olduklarını fark etmişlerdir. Ne var ki; Engin'in yeni bir hamleyle Parla üzerinden kendisini vurması Ceylin'i çileden çıkartır. Ceylin artık Engin'i durdurmak için kendi yöntemlerini kullanmaya kararlıdır.



Ceylin, birbirlerine en yakın oldukları anda Ilgaz'dan gelen beklenmedik tereddüt ile sarsılır. Acaba Metin'in bu sırrı, Ilgaz ile Ceylin'in özenle kurmaya çalıştıkları bağı geri dönüşsüz bir biçimde kıracak mı, yoksa daha da güçlenmesine mi sebep olacaktır?

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Yargı 12 Aralık Pazar akşamı 13. bölümü ile ekrana geliyor. Kanal D'nin yüksek rating beklediği dizileriden olan Yargı dizisinde birbirinden ünlü oyuncular ve ilginç senaryo seyirciyle bir araya gelecek. Yargı dizisi 12 Aralık Pazar Cumartesi günü saat 20:00'de 13. bölüm izle ekranlara gelecek.Aile içi güven kavramını masaya yatıracak olan 'Yargı'nın senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken projenin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.Engin'in herkes için özenle hazırladığı planında vaat ettiği sürede sona gelinmiştir. Kurduğu planla uyumla ilerlerken birileri onu kendi oyunun dışında bırakmaya çalışmıştır. Herkesin sevdikleriyle sınandığı bu gerilimli süreçte, şaşırtıcı ve sürpriz birliktelikler de oluşmaya başlar…Çıktıkları her yolda birbirlerine daha da kenetlenen Ilgaz ile Ceylin, olanca imkânsızlığa rağmen, hayatlarındaki bunca karmaşanın içerisinde bile kalplerinde yeşeren duyguları bastırmayı mı yoksa onlara teslim olmayı mı seçecekler? Üstelik hayat onlara şimdiye kadar hiç karşılaşmadıkları büyüklükte yeni bir sınav hazırlamışken…"Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'in haricinde Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz... Adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda; ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa; Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar.. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır.. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar.