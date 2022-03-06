Yargı 23. bölüm Kanal D izle 6 Mart Pazar

Yargı izle 23. bölüm yeni dizi olarak ekranlara merhaba diyor. Kanal D'nin yeni dizisi olan Yargı konusu, Yargı izle 23. bölüm 6 Mart Pazar günü ekranlara geliyor.

06 Mart 2022 11:21
Yargı 23. bölüm Kanal D izle 6 Mart Pazar
Yargı 6 Mart Pazar akşamı 23. bölümü ile ekrana geliyor. Kanal D'nin yüksek rating beklediği dizileriden olan Yargı dizisinde birbirinden ünlü oyuncular ve ilginç senaryo seyirciyle bir araya gelecek. Yargı dizisi 6 Mart Pazar Cumartesi günü saat 20:00'de 23. bölüm izle ekranlara gelecek.
Aile içi güven kavramını masaya yatıracak olan 'Yargı'nın senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken projenin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.

YARGI 23. BÖLÜM YENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



YARGI 23. BÖLÜM ÖZET  Yargı 23. Bölüm Fragmanı yayında! Sevdiği kadınla birlikte yürümeye başlayan Ilgaz için, önünde mesleki olarak daha önce hiç tecrübe etmediği yeni bir yol açılmıştır. Bu yolda Ceylin'in varlığı ve ona uzattığı el huzur ve güven verse de hiçbir şey kürsünün arkasından gördüğü gibi değildir.

YARGI 22. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA KESİNTİSİZ YOUTUBE

Yargı son bölümü yayınlandı: Ilgaz'ın yönlendirmeleriyle, Engin'in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır. Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça Ilgaz, Ceylin'in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister; ancak, onu büyük engeller beklemektedir.

YARGI OYUNCULARI

"Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'in haricinde Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



YARGI NE ZAMAN YAYINLANACAK?


Yargı 23. bölüm yani yeni bölüm Kanal D'de 6 Mart 2022 Pazar günü yayınlanacak. Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz... Adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda; ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa; Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar.. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır.. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar.

Diğer Haberler

Abdullah Avcı'nın Kadıköy planı: 'Plana sadık kal ve inan' Trabzonspor Abdullah Avcı'nın Kadıköy planı: "Plana sadık kal ve inan"
Teşkilat TRT 1 izle 37. bölüm full HD yeni bölüm Gündem Teşkilat TRT 1 izle 37. bölüm full HD yeni bölüm
SON BÖLÜM TEŞKİLAT İZLE 37. BÖLÜM Gündem SON BÖLÜM TEŞKİLAT İZLE 37. BÖLÜM
Ömürcan Artan: 'Bu arma, bu lige yakışmıyor' Gençlerbirliği Ömürcan Artan: "Bu arma, bu lige yakışmıyor"
İZLE TEŞKİLAT 37. BÖLÜM, Teşkilat yeni bölüm izle kesintisiz tek parça reklamsız Gündem İZLE TEŞKİLAT 37. BÖLÜM, Teşkilat yeni bölüm izle kesintisiz tek parça reklamsız
TEŞKİLAT 37. BÖLÜM 6 MART PAZAR İZLE Gündem TEŞKİLAT 37. BÖLÜM 6 MART PAZAR İZLE
Teşkilat 37 bölüm izle TRT 1 full HD Gündem Teşkilat 37 bölüm izle TRT 1 full HD
Erick Pulgar, hayal kırıklığı yarattı Galatasaray Erick Pulgar, hayal kırıklığı yarattı
Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber Beşiktaş Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber
Daha fazla göster
1 Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
2 BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif
3 Sumoda koronavirüs etkisi
4 Thomas Tuchel'in Kovid-19 testi pozitif
5 4 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
6 1 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
7 31 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
8 28 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
9 27 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
10 Koronavirüs vaka sayısı artıyor!
yukarı ok