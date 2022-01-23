Yargı 17. bölüm Kanal D 23 Ocak Pazar izle kesintisiz tek parça

Yargı izle 17. bölüm yeni dizi olarak ekranlara merhaba diyor. Kanal D'nin yeni dizisi olan Yargı konusu, Yargı izle 17. bölüm 23 Ocak Pazar günü ekranlara geliyor.

23 Ocak 2022 10:42
Yargı 17. bölüm Kanal D 23 Ocak Pazar izle kesintisiz tek parça
Yargı 23 Ocak Pazar akşamı 17. bölümü ile ekrana geliyor. Kanal D'nin yüksek rating beklediği dizileriden olan Yargı dizisinde birbirinden ünlü oyuncular ve ilginç senaryo seyirciyle bir araya gelecek. Yargı dizisi 23 Ocak Pazar Cumartesi günü saat 20:00'de 15. bölüm izle ekranlara gelecek.
Aile içi güven kavramını masaya yatıracak olan 'Yargı'nın senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken projenin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.

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YARGI 17. BÖLÜM ÖZET  Yargı 15. Bölüm Fragmanı yayında! Seda, Merdan'ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta'ya yakın dururken, Çınar ise yine risk alarak Serdar'la hareket etmeyi kabul eder ve tehlikeli bir plana dahil olur. Üstelik bu sefer yalnız değildir.

Ne zaman düşseler daha güçlü kalkabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark eden Ilgaz ile Ceylin için ufukta yeni bir yol görünmektedir. Ancak bu sefer daha büyük kararların gölgesinde uzanan bu yol, onları yeni bir eşiğe taşımak üzeredir.

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Oğlunu öldürdüğüne dair tüm delillerinin Ceylin'i gösterdiğine inanan Yekta Tilmen, Ceylin ve etrafı için tüm varını yoğunu ve de arkasındaki adalet ordusunu göreve çağırmıştır. Kendi inandığı adaleti sağlamak uğruna, herkesi karşısına almak pahasına da olsa hamle yapmaktan çekinmeyecektir.

Pek çok yaralı kadınla bir arada kalmak zorunda olan Ceylin, bir yandan cinayet hatırlamak için uğraşırken; bu kadınların hikayesine de kayıtsız kalmakla kalmamak arasında bocalamaktadır. Üstelik kendisi dışındaki dünyada çekilen kılıçlardan ve yeni oluşan cephelerden habersizken…

YARGI OYUNCULARI

"Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'in haricinde Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz... Adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda; ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa; Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar.. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır.. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar.

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