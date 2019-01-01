Yardımcı antrenörler, Orlando'ya gitme konusundan emin değil

2019-20 sezonunu sürdürecek olan NBA için, hangi yardımcı antrenörlerin takımlarıyla Orlando'ya seyahat edeceğinin belli olmadığı açıklandı.



Veteran bir asistan koçun, "Dürüst olmak gerekirse, beni gerekli görüp görmeyeceklerini bilmiyorum. Yedi ya da sekiz koçlu olan, scoutları da sayarsanız 10 koçlu olan takımlar var. Hepimizi alıp almadıklarını söylemediler. Kaç taneye ihtiyaç duyduklarını düşündüklerini bilmiyorum. Orada olmak istediğimden emin değilim." şeklinde konuştuğu söylendi.



1.6 milyon dolar (Jim Boylen) ila 11 milyon dolar (Gregg Popovich) arasında maaş alan koçların yanında, yardımcı antrenörler genellikle sezonda 200.000 ila 400.000 dolar kazanıyorlar.



"AYNI PARAYI ALMIYORUZ, AMA RİSK ÇOK"



Yardımcı antrenörlerin, KOVID-19 risklerini baş antrenörlerden çok daha düşük mali kazançla beraber tartması gerekiyor.



Bir başka yardımcı koç ise, "Baş antrenörlerin, geri dönüp antrenörlük yaparak galibiyet kazanmak için birçok nedenleri var. Sadece 30 tane başantreneörlük işi var. Ben de takımımızın kazanmasını istiyorum. Her seviyedeki koç kişisel olarak çok yatırım yapıyor. Ama bizim ve ailelerimiz için sağlık riskleri hakkında konuşmaya başladığınızda, bu durum tüm tartışmaları değiştiriyor. Sahadaki herkesle aynı seviyede ücret almıyoruz, ancak çok fazla risk alıyoruz." açıklamalarında bulundu.



"BAŞKA YERLER TEHLİKELİ OLURDU"



Ancak bazı koçlar ise, NBA'in "bubble" ortamının genel popülasyondan daha güvenli olacağına inanıyor.



Batı Konferansı'ndan bir asistan koçun açıklamaları şu şekilde:



"Çok fazla test olacak. Bunlar kendi başıma yaptırmadığım testler. Mühürlü bir ortam olacak, çok fazla dışarı maruz kalma olmayacak. Yani, eyaletler bazı yerleri açtıkça ülke çapında neler olduğuna bakın. Plajlarda, barlarda ve mağazalarda kalabalık insanlar var. Muhtemelen tehlikeli olacak. Belki birkaç ay boyunca bu ortamlarda olmayacağız."



