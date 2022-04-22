Yardım maçı: Antalyaspor - Shakhtar Donetsk

Fraport TAV Antalyaspor, 25 Nisan Pazartesi günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le özel maç yapacak.
Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında yapılacak maç, Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
Maçtan elde edilecek gelir, savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.
Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında yapılacak maç, Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
Maçtan elde edilecek gelir, savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.