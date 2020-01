'Yarasa adam' lakaplı çılgın Türk, yeni maceralar peşinde

Galata Kulesi'nin yanından wingsuit uçuşla boğaza inmeyi hedefliyor

"Tek Türk olarak dünya rekoruna dahil oldum

Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu olan, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda atlayışa imza atan Cengiz Koçak, 29 yıldır tutkuyla sürdürdüğü sporda yeni maceralara atılmak istiyor.Askeri öğrenciyken 1991 yılında uçaktan atlayışlar yapan Koçak, Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda astsubay olarak görev yaptığı sırada serbest paraşütçü olarak kurs aldı.Görevi süresince Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli takım adına yarışmalara katılan "yarasa adam" lakaplı Koçak, ulusal ve uluslararası alanlarda birçok başarı elde etti.Emekli olmasının ardından 2011 yılında base jump sporuyla daha çok ilgilenmeye başlayan Koçak, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde aldığı eğitimle Türkiye'de wingsuit ve base jump atlayışları yapan sporcu olma özelliğini elinde tutuyor.Hezarfen Ahmet Çelebi'den sonra Galata Kulesi'nden atlayan ikinci insan olan ve söz konusu atlayışlarının yanı sıra birçok rekoru bulunan Koçak, memleketi Erzurum'daki Uzundere ilçesinde bulunan dağlara saatler süren tırmanışların ardından Tortum Gölü manzarası eşliğinde, yamaç paraşütü, base jump ve wingsuit atlayışları yapıyor.Yılın belirli dönemlerinde ilçedeki atlayışlarını sürdüren Koçak, daha önce atladığı Galata Kulesi'nin yanından wingsuit uçuşu yaparak boğaza inmeyi hedefliyor.Cengiz Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 yıldır paraşütle atlayışlar yaptığını söyledi.Askeri öğrenciyken bu işe başladığını belirten Koçak, şöyle konuştu:"2016-2019 yılları arası arabamın arkasında bir evsiz olarak Türkiye'yi dolaşıp, önüme çıkan her şeyden atladım. Bütün bu yolculuklar sırasında çok ilginç hikayeler yaşadım. Şu ana kadar Türkiye'de açılmış base jumping noktaları toplamda 50 tane varsa muhtemelen 45'ini ben açtım. Aynı zamanda yurt dışında birçok yerde bulundum ve bugüne kadar sanırım 43 ülkede atlayış yaptım. Son 7 yılda ise 30 ülke dolaştım."Daha önce Galata Kulesi'nde atlayış yaptığını anımsatan Koçak, "Hazerfen Ahmet Çelebi'den aldığım ilhamla atlayış yapmıştım. Dünyada 36 metreden yapılmış tek atlayıştır ve başka bir yerde yapılacağını da sanmıyorum. Bunun devam projesini hayata geçirmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinden gelebilecek her türlü desteğe açığım ve sponsor arıyorum. Wingsuit atlayışı yapıp yaklaşık 200 kilometre hıza ulaşarak Galata Kulesi'nden atladığım noktanın hemen yanından geçerek boğaza bir yere inmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Koçak, yurt dışında katıldığı atlayışlarda rekorlar kırdığını belirterek, Kolombiya'daki dünya şampiyonasında 3'üncülük elde ettiğini dile getirdi.Norveç'te bir uçurumdan en çok paraşütçünün atlayacağı ve Guinness Dünya Rekorlarına girecek rekor denemesine davet edildiğini anlatan Koçak, şunları kaydetti:"69 kişinin aynı anda aynı uçurumdan atlayacağı organizasyona tek Türk olarak davet edildim ve dünya rekoruna dahil oldum. Bir yıl sonra Rusya'nın Soçi kentinde köprüden en çok sayıda paraşütçünün atlama projesi vardı ve orada da dünya rekoruna imza attım. Şu an dünyada her iki rekora dahil olmuş tek sporcu benim. Uçurumdan ve köprüden yapılan dünyanın en büyük çoklu atlayış rekorlarında bir Türk olarak adımın olması hem benim için hem de memleketimiz için çok değerli bir şey. İleride başka davetler gelirse yeni rekorlar için gideceğim."