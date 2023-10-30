Yaralanan Fabio Grosso'ya 13 dikiş atıldı!

Marsilya - Lyon maçı öncesi taraftarların saldırısı sonrası yaralanan Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso'nun göz çevresine 13 dikiş atıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Yaralanan Fabio Grosso'ya 13 dikiş atıldı!
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30 Ekim 2023 16:43
Son güncelleme 30 Ekim 2023 16:45
Fransa Ligue 1'de oynanacak Marsilya - Lyon maçı öncesi skandal bir olay yaşandı.

Maç öncesi Marsilya'nın stadyumu Orange Veledrome'a hareket eden Lyon'un takım otobüsü, Marsilya taraftarlar tarafından saldırıya uğradı.

Otobüse yapılan taşlı saldırıda yaralanan Lyon'un hocası Fabio Grosso'nun son durumu belli oldu.

GÖZ ÇEVRESİNE 13 DİKİŞ ATILDI

Taşlı saldırıda yaralanan Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso'nun göz çevresine 13 dikiş atıldı.


Bu olay sebebiyle Fransa Futbol Federasyonu maçın ileri bir tarihe alındığını açıklamıştı.

 

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