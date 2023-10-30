Yaralanan Fabio Grosso'ya 13 dikiş atıldı!

Fransa Ligue 1'de oynanacak Marsilya - Lyon maçı öncesi skandal bir olay yaşandı.
Maç öncesi Marsilya'nın stadyumu Orange Veledrome'a hareket eden Lyon'un takım otobüsü, Marsilya taraftarlar tarafından saldırıya uğradı.
Otobüse yapılan taşlı saldırıda yaralanan Lyon'un hocası Fabio Grosso'nun son durumu belli oldu.
GÖZ ÇEVRESİNE 13 DİKİŞ ATILDI
Taşlı saldırıda yaralanan Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso'nun göz çevresine 13 dikiş atıldı.
Bu olay sebebiyle Fransa Futbol Federasyonu maçın ileri bir tarihe alındığını açıklamıştı.
Maç öncesi Marsilya'nın stadyumu Orange Veledrome'a hareket eden Lyon'un takım otobüsü, Marsilya taraftarlar tarafından saldırıya uğradı.
Otobüse yapılan taşlı saldırıda yaralanan Lyon'un hocası Fabio Grosso'nun son durumu belli oldu.
GÖZ ÇEVRESİNE 13 DİKİŞ ATILDI
Taşlı saldırıda yaralanan Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso'nun göz çevresine 13 dikiş atıldı.
Bu olay sebebiyle Fransa Futbol Federasyonu maçın ileri bir tarihe alındığını açıklamıştı.