Yaptığı yay ile Türkiye şampiyonu olan okçunun hedefi milli forma

El emeğiyle tasarladığı mürekkep yayı kullanarak yarıştığı Celaleddin Karatay Kupası Hava Koşusu'nda alanında Türkiye şampiyonu olan 58 yaşındaki okçu Mehmet Demir, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etme hedefiyle çalışıyor.Adana'da yaşayan emekli öğretmen Mehmet Demir, okçuluğa ve geleneksel Türk yaylarına ilgi duymaya başladı.Kendi yayını kullanmaya karar veren Demir, "organik" olarak da adlandırılan mürekkep yayı tasarlamak için araştırma yaptı.Demir, atölyesinde akçaağaç, manda boynuzu, büyükbaş hayvan siniri ve Mersin balığından elde edilen tutkalı kullanarak yaptığı yayıyla, Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara katıldı.Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca 2021'de Karataş ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-ı Kasım Koşusu'na katılan sporcu, 457 metrelik atışıyla "mesafe" kategorisinde birinciliği elde etti.Mehmet Demir, 21-23 Temmuz'da Konya'da gerçekleştirilen Celalettin Karatay Kupası Hava Koşusu'nda da "mürekkep yay" kategorisinde 409,25 metrelik atışıyla Türkiye şampiyonu oldu.Mürekkep yay ve ok tasarlamaya devam eden Demir, diğer yandan 25-27 Ağustos'ta Erzincan'da organize edilecek Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası için antrenman yapıyor.Mehmet Demir, AA muhabirine, kendi mürekkep yayını 5 yıllık çalışma sonucu oluşturduğunu söyledi.Geçmişte güreş de yaptığını dile getiren Demir, "Şimdi ata sporu olan geleneksel okçulukla uğraşıyorum. Ok atmanın yaşı yok. Gücüne göre 8'den 90 yaşa kadar ok atabilirsiniz." dedi.Demir, uluslararası müsabakalarda milli formayı temsil etmek istediğini belirterek, "Erzincan'da mesafe kategorisinde yarışacağım. 600 metre ve üzerinde ok atmak için çalışıyorum. Hedefim milli takıma girerek yurt dışındaki müsabakalara gidebilmek." diye konuştu.Federasyonunun il temsilcisi de olan Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Erhan Uzman ise kulüp bünyesinde 250, kent genelinde ise 550 lisanslı sporcunun olduğunu anlattı.Uzman, okçuluk sporcusu Demir'in performansının yanı sıra yay ustalığında da adından söz ettirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Mehmet Demir, kulübümüzün kurulma aşamasında aramıza katıldı. O süreçte çalışmalarını artırdı, mürekkep yay ve ok üretimi gibi ihtisas gerektiren konulara ağırlık verdi. Çok şükür şu anda uluslararası alanda bilinen bir yay ustası oldu. Demir'in, Erzincan'da bir Türkiye şampiyonluğu daha alırsa milli takıma da gireceğini düşünüyorum."