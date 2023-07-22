Yapay zekayla atamaya devam

Ahmet İbanoğlu başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Hakem atamalarının 'Yapay Zeka' ile yapılmasına devam edilecek. Yazılıma bazı kriterlerin eklenmesi de gündemde. Yapay Zeka Sistemi yazılımına eklenen 41 kriterle, hakem atamalarını yapıyordu.



4 YIL İÇİN 8 MİLYON €!



Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi için çalışmalar devam ediyor. Bu sezon uygulanıp uygulanmayacağı netlik kazanmış değil. Uygulanmama ihtimali bulunuyor. Bu sistemin 4 yıllık maliyeti 8 milyon euro. Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi, futbolcuların vücutlarındaki 29 farklı bölgeyi aynı anda takip edebilen ve ofsayt kararını en kısa sürede veren bir sistem...



YAZILI BAŞVURU YAPTI



Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı. 41 yaşındaki isim bu kararını Futbol Federasyonu'na yazılı olarak bildirdi. 30 Nisan'da oynanan AltınorduBandırma müsabakasında görev alan Palabıyık, kötü yönetiminden dolayı sezon sonuna kadar dinlendirilmişti. Başka hakemlerin de ayrılma ihtimali var. Hakem klasmanlarının açıklanması bekleniyor.



