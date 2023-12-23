Yapay zekaya göre Fenerbahçe %3 önde

Süper Lig'de gözler 24 Aralık Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiye çevrildi.
Futbol istatistik firması olan Comparisonator'ın İletişim Direktörü Didem Dilmen, zorlu karşılaşmayı masaya yatırdı: "Genel parametrelerine baktığımızda iki takımın aralarında çok az fark olduğunu görüyoruz. Toplam aksiyonlarda 164'e 177 ve 3. bölgedeki aksiyonlarda 65'e 73 ile G.Saray çok az bir yüzdeyle önde. Fenerbahçe maç başına yüzde 54,5 topla oynama oranı yakalarken bu oran Sarı-Kırmızılılar'da yüzde 60,5 oldu.
ŞUTLARDA G.SARAY DAHA ETKİLİ
Kanarya, maç başına atılan gol sayısında ve xG'de G.Saray'ı geride bıraktı. Skora yönelik parametrelere baktığımızda ise şut pası (FB: 9.75 - GS: 11.81), şut (FB: 15,44 - GS: 17,69) ve ceza sahası içerisinde atılan şutlarda (FB: 10 - GS: 11) Cim-Bom, daha üstün bir performansa sahip. Sarı-Lacivertliler'in şutlarının golle sonuçlanma yüzdesi %16 iken bu rakamın Sarı-Kırmızılılar'da %11 olması da, Kanarya'nın daha az şut ve daha az atakta daha fazla gole ulaşmış olduğunu gösteriyor.
GOLE ÇEVİRMEDE KANARYA ÜSTÜN
İsmail Kartal'ın öğrencileri, maç başına ceza sahasında topla buluşma, ivmelenme, başarılı dribblinglerde Aslan'ın önünde. Sarı-Kırmızılılar maç başına 13,88 toplam şanstan (gol fırsatı) 1,69'unu gole çevirebilirken, F.Bahçe'de bu rakam 12,63'te 2,19 olarak gerçekleşmiş. Bu bilgi de bize ev sahibi ekibin gole çevirmede rakibine göre daha iyi olduğunu gösteriyor. Yapay zeka indeks puanlarına göre F.Bahçe, G.Saray'dan yüzde 3 daha önde. Ofansta Sarı-Lacivertliler, birebir mücadele indeksinde ise Sarı-Kırmızılılar rakibinden üstün."
CİM-BOM 3'ÜNCÜ BÖLGEDE OYNUYOR
Paslaşma parametrelerinde iki takımın birbirlerine çok yakın olduğunu görüyoruz. G.Saray uzun pasta yüzde 14, 3. bölgede yapılan paslaşmada ise yüzde 29'luk bir üstünlük yakaladı. F.Bahçe ise geri pas ve rakip ceza sahasına paslarda rakibinden daha başarılı. Sarı-Kırmızılılar, rakip yarı sahada ve orta alanda top yapma konusunda daha önde görünürken, Kanarya da birinci bölgede rakibinden daha fazla pas yapıyor (FB: 87,56 - GS: 84,75). Pas isabet yüzdelerinde ise iki takım arasındaki fark çok az, birbirlerine denk bir performans izlediler."
Futbol istatistik firması olan Comparisonator'ın İletişim Direktörü Didem Dilmen, zorlu karşılaşmayı masaya yatırdı: "Genel parametrelerine baktığımızda iki takımın aralarında çok az fark olduğunu görüyoruz. Toplam aksiyonlarda 164'e 177 ve 3. bölgedeki aksiyonlarda 65'e 73 ile G.Saray çok az bir yüzdeyle önde. Fenerbahçe maç başına yüzde 54,5 topla oynama oranı yakalarken bu oran Sarı-Kırmızılılar'da yüzde 60,5 oldu.
ŞUTLARDA G.SARAY DAHA ETKİLİ
Kanarya, maç başına atılan gol sayısında ve xG'de G.Saray'ı geride bıraktı. Skora yönelik parametrelere baktığımızda ise şut pası (FB: 9.75 - GS: 11.81), şut (FB: 15,44 - GS: 17,69) ve ceza sahası içerisinde atılan şutlarda (FB: 10 - GS: 11) Cim-Bom, daha üstün bir performansa sahip. Sarı-Lacivertliler'in şutlarının golle sonuçlanma yüzdesi %16 iken bu rakamın Sarı-Kırmızılılar'da %11 olması da, Kanarya'nın daha az şut ve daha az atakta daha fazla gole ulaşmış olduğunu gösteriyor.
GOLE ÇEVİRMEDE KANARYA ÜSTÜN
İsmail Kartal'ın öğrencileri, maç başına ceza sahasında topla buluşma, ivmelenme, başarılı dribblinglerde Aslan'ın önünde. Sarı-Kırmızılılar maç başına 13,88 toplam şanstan (gol fırsatı) 1,69'unu gole çevirebilirken, F.Bahçe'de bu rakam 12,63'te 2,19 olarak gerçekleşmiş. Bu bilgi de bize ev sahibi ekibin gole çevirmede rakibine göre daha iyi olduğunu gösteriyor. Yapay zeka indeks puanlarına göre F.Bahçe, G.Saray'dan yüzde 3 daha önde. Ofansta Sarı-Lacivertliler, birebir mücadele indeksinde ise Sarı-Kırmızılılar rakibinden üstün."
CİM-BOM 3'ÜNCÜ BÖLGEDE OYNUYOR
Paslaşma parametrelerinde iki takımın birbirlerine çok yakın olduğunu görüyoruz. G.Saray uzun pasta yüzde 14, 3. bölgede yapılan paslaşmada ise yüzde 29'luk bir üstünlük yakaladı. F.Bahçe ise geri pas ve rakip ceza sahasına paslarda rakibinden daha başarılı. Sarı-Kırmızılılar, rakip yarı sahada ve orta alanda top yapma konusunda daha önde görünürken, Kanarya da birinci bölgede rakibinden daha fazla pas yapıyor (FB: 87,56 - GS: 84,75). Pas isabet yüzdelerinde ise iki takım arasındaki fark çok az, birbirlerine denk bir performans izlediler."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU