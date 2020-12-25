Yapay zekanın tahmini; Liverpool şampiyon olacak

Premier Lig'de bu sezonun şampiyonu merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon ligi domine eden Liverpool'un bu sezon rakiplerinin sayısı arttı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Yapay zekanın tahmini; Liverpool şampiyon olacak
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25 Aralık 2020 19:30
İngiltere'de süper bilgisayarla yapılan bir önizlemeyle ligin şampiyonunu ve düşecek takımları tahmin etti.

Yapay zeka'nın tahmininde ligin son durumuna yakın sıralamalar ortaya çıktı.

LIVERPOOL YİNE ŞAMPİYON

Bilgisayar Liverpool'un 2. sezon üst üste Klopp'le bilikte şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyor. Yapay zekanın en büyük iddiası ise hali hazırda kötü bir sezon geçiren Arsenal'in sezonu 16. sırada bitireceği oldu.

Sıralama tahmin edildiği gibi olursa Arsenal'in sezon sonunda çok radikal kararlar alması bile mümkün görünüyor.





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