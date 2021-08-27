Yannick Bolasie'yi Rize'de taraftarlar karşıladı

Çaykur Rizespor'un anlaşmaya vardığı Yannick Bolasie Rize'ye geldi.
Geçtiğimiz aylarda Çaykur Rizespor görüşmelerin olumsuz tamamlandığını açıkladığı Bolasie konusunda mutlu sona ulaşarak oyuncuyu Rize'ye getirdi.
32 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Fransa'da doğan ve Demokratik Kongo ve İngiltere pasaportları da olan Yannick Bolasie, geçen sezon Middlesbrough'da çıktığı 15 maçta 3 gol 3 asist üretmişti.
Geçtiğimiz aylarda Çaykur Rizespor görüşmelerin olumsuz tamamlandığını açıkladığı Bolasie konusunda mutlu sona ulaşarak oyuncuyu Rize'ye getirdi.
32 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Fransa'da doğan ve Demokratik Kongo ve İngiltere pasaportları da olan Yannick Bolasie, geçen sezon Middlesbrough'da çıktığı 15 maçta 3 gol 3 asist üretmişti.