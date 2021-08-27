Yannick Bolasie'yi Rize'de taraftarlar karşıladı

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Yannick Bolasie, sözleşme imzalamak için Rize'ye geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Yannick Bolasie'yi Rize'de taraftarlar karşıladı
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27 Ağustos 2021 03:17
Çaykur Rizespor'un anlaşmaya vardığı Yannick Bolasie Rize'ye geldi.

Geçtiğimiz aylarda Çaykur Rizespor görüşmelerin olumsuz tamamlandığını açıkladığı Bolasie konusunda mutlu sona ulaşarak oyuncuyu Rize'ye getirdi.

32 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Fransa'da doğan ve Demokratik Kongo ve İngiltere pasaportları da olan Yannick Bolasie, geçen sezon Middlesbrough'da çıktığı 15 maçta 3 gol 3 asist üretmişti.


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