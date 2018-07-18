164 milyon TL'lik yıldız!

Henüz yabancı transfer yapamayan Fenerbahçe, bu suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Birçok futbolcuyla temas halinde olan Sarı-Lacivertliler, dış transferde ilk bombayı'yle patlatacak gibi görünüyor.Damien Comolli, dün 29 yaşındaki futbolcuyla ve temsilcisi John Sorzano ile telefonda yaptığı son görüşmede, her konuda anlaşma sağladı.Comolli, daha önce Everton'la kiralama konusunda başladığı pazarlıklarda da sona gelmişti. Fransız futbol direktörü, Bolasie ile el sıkışılmasının ardından artık İngiliz ekibiyle son bir görüşme gerçekleştirerek anlaşmayı resmiyete dökecek.Yannick Bolasie, kulüplerin resmen anlaşmasını bekliyor. Yıldız kanat oyuncusunun, bu hafta bitmeden soluğu İstanbul'da alarak 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Comolli'nin Everton ile yapılacak sözleşmeye satın alma maddesi de koydurmak istediği öğrenildi. 2016'da Bolasie için Crystal Palace'a 26 milyon Pound (164.8 milyon TL) ödeyen İngiliz ekibinin bu talebe nasıl yanıt vereceği belirsiz.