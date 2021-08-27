Yannick Bolasie Ç.Rizespor ile 2+1 yıllık imzaladı

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Yannick Bolasie ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yannick Bolasie Ç.Rizespor ile 2+1 yıllık imzaladı
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27 Ağustos 2021 14:05
Çaykur Rizespor, yeni transferi Yannick Bolasie ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yannick Bolasie, Çaykur Rizespor'dan yıllık 1.3 milyon euro maaş alacak.

Fransa'da doğan ve Demokratik Kongo ve İngiltere pasaportları da olan Yannick Bolasie, geçen sezon Middlesbrough'da çıktığı 15 maçta 3 gol 3 asist üretmişti.


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