Yannick Bolasie Ç.Rizespor ile 2+1 yıllık imzaladı

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie transferini açıkladı.pic.twitter.com/H4uWkyjUzo



— Sporx (@sporx) August 27, 2021

Çaykur Rizespor, yeni transferi Yannick Bolasie ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yannick Bolasie, Çaykur Rizespor'dan yıllık 1.3 milyon euro maaş alacak.Fransa'da doğan ve Demokratik Kongo ve İngiltere pasaportları da olan Yannick Bolasie, geçen sezon Middlesbrough'da çıktığı 15 maçta 3 gol 3 asist üretmişti.