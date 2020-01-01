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Yann Sommer: "Robert De Niro'yu beni oynaması için arayacağım"

İsviçre kalecisi Yann Sommer, kahraman olduğu Fransa maçının ardından konuştu.

Yann Sommer: 'Robert De Niro'yu beni oynaması için arayacağım'
Final penaltısında Mbappe'nin vuruşunu çıkararak Fransa maçının kahramanı olan İsviçre kalecisi Yann Sommer, maçın ardından açıklamada bulundu.

Deneyimli kaleci açıklamasında "Bir tarih yazdık. Sahada her şeyimizi verdi. Dünya Şampiyonu karşısında 3-1'den geri döndük. Kimse bize inanmadı ama yemn ettik ve sonuna kadar gideceğimizi kendi aramızda konuştuk." diye konuştu.

Karşılaşmayı Hollywood filmine benzeten Sommer, "Bir Hollywood filmi gibiydi. Robert De Niro'yu arayarak benim rolümü oynamak isteyip istemediğini soracağım" diyerek gecenin ilginç sözlerine imza attı.

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