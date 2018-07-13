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Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde yarı finalde

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Virtanen, 3 numaralı seribaşı Fransız Hugo Gaston-Clement Tabur ikilisini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA
Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde yarı finalde
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13 Temmuz 2018 19:10
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli tenisçilerden Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, yarı finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın on birinci gününde gençler çift erkeklerde çeyrek final maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, 3 numaralı seribaşı Fransız Hugo Gaston-Clement Tabur çiftiyle karşılaştı.

Toplam 1 saat 25 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek adlarını yarı finale yazdırdı.

Yankı Erel ile Otto Virtanen, 2 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Aidan McHugh ve Kazakistanlı Timofei Skatov ile Büyük Britanyalı James Story-Harry Wendelken ikilisi arasındaki karşılaşmanın galibiyle yarın yarı finalde karşılaşacak.

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