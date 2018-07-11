  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer

Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde ikinci turda

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Yankı Erel ile partneri Otto Virtanen, ikinci tura yükseldi.

Kaynak: AA
Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde ikinci turda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2018 22:27
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli sporculardan Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, ikinci tura çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde gençler çift erkeklerde ilk tur maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, 8 numaralı seribaşları Arjantinli Sebastian Baez ve Brezilyalı Gilbert Soares Klier Junior ile karşılaştı.

Toplam 70 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Yankı Erel ile Otto Virtanen, Fransız Titouan Droguet ve Bulgaristanlı Simon Anthony Ivanov ile ikinci turda yarın karşılaşacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için