Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde ikinci turda

Sezonun üçüncüturnuvasıgençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli sporculardanile Finlandiyalı partneri, ikinci tura çıktı.İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde gençler çift erkeklerde ilk tur maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, 8 numaralı seribaşları Arjantinli Sebastian Baez ve Brezilyalı Gilbert Soares Klier Junior ile karşılaştı.Toplam 70 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura yükseldi.Yankı Erel ile Otto Virtanen, Fransız Titouan Droguet ve Bulgaristanlı Simon Anthony Ivanov ile ikinci turda yarın karşılaşacak.