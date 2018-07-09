Yankı Erel ilk turda veda etti

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'daki gençler mücadelesinde Türk tenisçi Yankı Erel, tek erkekler ilk turunda Fransız Arthur Cazaux'a 2-0 yenilerek elendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın gençler kategorisi tek erkekler ilk turunda milli tenisçi Yankı Erel ile Fransız Cazaux karşılaştı.
Toplam 86 dakika süren mücadelede Yankı Erel rakibine 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla milli tenisçi turnuvaya veda ederken Cazaux ikinci tura çıktı.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın gençler kategorisi tek erkekler ilk turunda milli tenisçi Yankı Erel ile Fransız Cazaux karşılaştı.
Toplam 86 dakika süren mücadelede Yankı Erel rakibine 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla milli tenisçi turnuvaya veda ederken Cazaux ikinci tura çıktı.
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