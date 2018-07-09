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Yankı Erel ilk turda veda etti

Wimbledon'da genç erkeklerde milli tenisçi Yankı Erel, Fransız rakibi Arthur Cazaux'a 2-0 yenildi

Kaynak: AA
Yankı Erel ilk turda veda etti
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09 Temmuz 2018 22:13
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'daki gençler mücadelesinde Türk tenisçi Yankı Erel, tek erkekler ilk turunda Fransız Arthur Cazaux'a 2-0 yenilerek elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın gençler kategorisi tek erkekler ilk turunda milli tenisçi Yankı Erel ile Fransız Cazaux karşılaştı.

Toplam 86 dakika süren mücadelede Yankı Erel rakibine 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla milli tenisçi turnuvaya veda ederken Cazaux ikinci tura çıktı.

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