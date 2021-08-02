Yangınlar nedeniyle TVF Pro Beach Tour Urla etabı ertelendi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour etabı, ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Yangınlar nedeniyle TVF Pro Beach Tour Urla etabı ertelendi
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02 Ağustos 2021 21:55
Plaj voleybolunda İzmir'in Urla ilçesinde yapılması planlanan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour etabı, ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

TVF'den yapılan açıklamada, Türkiye'de yaşanan yangın felaketleri nedeniyle Urla Belediyesi ve TVF tarafından 5-8 Ağustos'ta yapılması planlanan TVF Pro Beach Tour etabının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.


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