Yangınlar nedeniyle TVF Pro Beach Tour Urla etabı ertelendi

Plaj voleybolunda İzmir'in Urla ilçesinde yapılması planlanan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour etabı, ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.



TVF'den yapılan açıklamada, Türkiye'de yaşanan yangın felaketleri nedeniyle Urla Belediyesi ve TVF tarafından 5-8 Ağustos'ta yapılması planlanan TVF Pro Beach Tour etabının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.



