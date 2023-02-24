Yangında vefat eden futbolcu Bilal, son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'da geçtiğimiz aralık ayında çıkan yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Bilal Özkara'nın cenaze namazı Almanya'da kılındı. 23 yaşındaki Türk genci Özkara'nın namazı için sevenleri Mülheim An der Ruhr Diyanet İşleri Fatih camiinde saf tuttu.

Yağmura rağmen cenaze namazına yoğun katılım oldu. Başta futbolcusu olduğu SV Schermbeck takım arkadaşları, kulüp yöneticileri ve ailesi olmak üzere yüzlerce yakını genç oyuncu Bilal'in son yolculuğunda kendisini yalnız bırakmadılar.