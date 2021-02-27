Başakşehir

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki takım da kaleye isabetli şut gönderemedi.Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 34 puana yükselirken, yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı. Üst üste 5. maçından beraberlikle ayrılan Antalyaspor, 11 maçlık bu süreçte 3 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.Başakşehir ise 25 puana çıkarken, 4 maç sonra 1 puan aldı. Aykut Kocaman, Başakşehir'de ilk puanını kazandı.Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Başakşehir sahasında Konyaspor'u ağırlayacak16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Crivelli, topu kale önüne çevirdi. Burada uygun pozisyonda bulunan Gulbrandsen topa dokunamayınca savunma oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz berabere tamamlandı.51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.64. dakikada vücut çalımı ile kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topu önüne alan Gulbrandsen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.AntalyaFırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş ElbilBoffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (DK. 82 Podolski), Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 82 Omar Imeri), Gökdeniz Bayrakdar, Orgill (Dk. 69 Sidney Sam)Volkan Babacan, Ponck, Duarte (Dk. 57 Ömer Ali Şahiner), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Ndayishimiye), Aleksic (Dk. 81 Fernandes), Berkay Özcan, Crivelli (Dk. 70 Demba Ba), Gulbrandsen (Dk. 70 Giuliano)Dk. 87 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)