Yanal gol istedi, Ayew gaza bastı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak. Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.Teknik direktör Ersun Yanal, zorlu maçın taktiği için kurmayları ile yoğun bir mesaiye girdi. Tecrübeli çalıştırıcı, sadece defans yapmanın kendilerine yetmeyeceği ve kesinlikle gol bulmaları gerektiği konusunda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Habertürk'ün haberine göre, Ersun Yanal'ın mücadelede ne olursa olsun akıllarının kenarında hep gol atma fikrinin bulunmasını istediği öğrenildi.Ersun Yanal, santrfor bölgesinde Andre Ayew'i kullanacak. Soldado'nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Frey'in ise kötü performansları nedeniyle Yanal, ileri uçta Ganalı isme forma verecek. Ayew de burada başarıyla görev alacağını aktarınca tercih bu şekilde oldu."Belirleyici bir oyuncu olmak istiyorum. Bana düşen görev bu. Tam bir forvet oyuncusu değilim ama ben de gol atmak, asist yapmak ve pas verebilmek için burada bulunan bir oyuncuyum. Küçüldüğümden beri 'Andre sınırlarını zorla' diyorum. Bu da kariyerim boyunca bana çok yardımcı oldu. Oyuncu, bazen bir pozisyona bağlı kalsa daha kolay olur fakat bir futbolcu büyük başarılar elde etmek istiyorsa çok yönlü olmalı ve farklı pozisyonlarda da hocasının gözüne girebilmeli"Andre Ayew kariyerinde daha önce ilk 21 kez forvet oynadıSOL KANAT: 170 MAÇ, 54 GOL, 20 ASİSTSAĞ KANAT: 43 MAÇ, 9 GOL, 5 ASİSTON NUMARA: 24 MAÇ, 3 GOL, 3 ASİSTSANTRAFOR: 21 MAÇ, 9 GOL, 5 ASİSTFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak: Soldado, Mehmet Ekici, Dirar, Serdar Aziz, Miha Zajc, Carlos Kameni, Tolga Ciğerci, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu.