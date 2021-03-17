Yanal: 'Biz güzel bir hikaye yazıyoruz'

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor'u 2-0 yenerek finale yükseldikleri maçın sonrasında konuştu.



Önemli bir galibiyet aldıkların ısöyleyen Yanal, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Biz güzel bir hikaye yazıyoruz. Olanaklarımızın zor olduğu koşulları güzel bir avantaja çevirdiler. Oyuncularım, bu işte en çok emeği olan kişiler. 21 yıl aradan sonra Antalyaspor finale kaldı. 15 maçlık yenilmezlik serisini geçen maçta kaybettik ve bugün finale kaldık. Bunlar Antalyaspor için çok önemli. Bunu oyuncular başardı. Şimdi önümüzde kupa finali ve önemli maçlar olacak. Ligin sonuna yakın zaman diliminde kupa oynayacağız. Rakip Beşiktaş, her iki takım da kupayı hak etti. Gol yemeden buraya kadar geldik, tekrar hayırlı olsun" dedi.



Oyuncu grubunun disiplini ve iştahı fazla. Bazı mevkilerde farklı oyuncularımız olmasına rağmen açığı kapatıyorlar. Oyuncu grubu eksik olan taraflarını bilip, kendilerini geliştiriyor. En büyük tebrik oyuncularındır" ifadelerini kullandı.



Alanyaspor'un da önemli bir takım olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Mutluluğu yaşatan en önemli konulardan biri, buraya çok çalışarak geldiler. Alanyaspor topa sahip olduğunda ligin en iyi oynayan takımı. Oynadıklar futbol, geldikleri nokta, Alanyaspor'un yaptığı yatırım oldukça etkileyici. Oyuncu yetiştirip satıyorlar, örnek kulüplerden biri olma yolundalar. İki Antalya takımı, çok özel. Geçen sene de benzer bir senaryo gerçekleşti. Antalya şehri bence Türkiye'nin en önemli futbol iklimine sahip. Güzel bir hikaye çıkıyor" diye konuştu.



