Yamanishi'den 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya!

Erkekler 20 kilometre yürüyüşte podyumun ilk iki basamağına Japon sporcular çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yamanishi'den 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya!
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16 Temmuz 2022 12:07
18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Japon sporcu Toshikazu Yamanishi, erkekler 20 kilometre yürüyüşte altın madalya kazandı.

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada, erkekler 20 kilometre yürüyüş yarışı yapıldı.

Japon sporcu Yamanishi, 1 saat 19.07 dakikalık derecesiyle altın, vatandaşı Koki Ikeda 1.19.14 ile gümüş madalyaya uzandı.

2019 Doha'nın ardından 2022'de de podyumun zirvesine çıkan 26 yaşındaki Yamanishi, bu disiplinde üst üste altın madalya kazanan üçüncü sporcu oldu.

İsveçli Perseus Karlström, 1.19.18'lik zamanıyla bronz madalya elde etti.

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