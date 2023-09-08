EURO 2024 Elemeleri A Grubu maçında İspanya, Gürcistan ile karşılaştı.



Dinamo Arena'da oynanan maçı İspanya 7-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22, 40 ve 65. dakikalarda Alvaro Morata, 27. dakikada Keverkvelia(k.k.), 38. daikada Dani Olmo, 68. dakikada Nico Williams ve 74. dakikada Lamine Yamal kaydetti. Gürcistan'un tek golü 49. dakikada Chakvetadze kaydetti.



Lamine Yamal, 16 yıl 57 gün ile İspanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç oyuncu oldu.



Fileleri de havalandıran Yamal, milli takım forması ile gol atan en genç oyuncu ünvanının da sahibi oldu.



İspanya bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Gürcistan ise 4 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında İspanya, Güney Kıbrıs ile karşılaşacak. Gürcistan ise Norveç ile oynayacak.



