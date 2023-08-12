Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması, Kayseri'de tamamlandı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması tamamlandı.



Yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndaki yarışlara 48'i İranlı olmak üzere 150 sporcu katıldı. Yarışların ardından Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda ödül töreni düzenlendi.



Organizasyonun genel klasmanında Hüseyin Tanrıverdi birinci olurken, sporda Erfan Attaee ve kadınlarda Fatemeh Eftekhar ilk sırada yer aldı.



Kulüpler klasmanında da Albatros takımı birinciliği elde etti. Talas Özel Ödülü'nün sahibi ise Mahshad Bayat oldu.



Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hava sporlarında artık Talas'ın ilk akla gelen yerlerden biri olduğunu söyledi.



Birçok alanda etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını anlatan Yalçın, bu şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise yamaç paraşütü sporunda Talas'ın bir marka haline geldiğini dile getirdi.



