Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapılacak

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de gerçekleştirilecek.
Talas ilçesindeki Ali Dağı, 6-12 Ağustos'ta Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Yaklaşık 150 sporcu, 70 ile 150 kilometre mesafelerdeki noktalara "gol" yapmak için yarışacak.
Talas ilçesindeki Ali Dağı, 6-12 Ağustos'ta Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Yaklaşık 150 sporcu, 70 ile 150 kilometre mesafelerdeki noktalara "gol" yapmak için yarışacak.