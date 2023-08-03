Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapılacak

6-12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapılacak
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03 Ağustos 2023 13:58
Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Talas ilçesindeki Ali Dağı, 6-12 Ağustos'ta Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 150 sporcu, 70 ile 150 kilometre mesafelerdeki noktalara "gol" yapmak için yarışacak.

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