Yamaç paraşütü mesafe yarışması devam ediyor

Çankırı'nın Bayramören Kaymakamı Fatmagül Dalmış, ilçede devam eden Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması'na katılan sporcularla uçuş gerçekleştirdi.



Çankırı Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bayramören Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yarışma, ikinci gününde devam etti.



Kuzey pistinden kalkış yapan sporcular, yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Orta ilçesi Yaylakent beldesi mevkisine iniş gerçekleştirecek.



Yarışmaları takip eden Bayramören Kaymakamı Fatmagül Dalmış da tandem pilotu Hakan Akman ile uçuş gerçekleştirdi.



Kuzey pistinden havalanan Dalmış, Melan Meydanı mevkisine iniş yaptı. Uçuşun ardından görüşlerini paylaşan Dalmış, çok keyifli bir uçuş olduğunu söyledi.



Uçuşun beklediğinden daha keyifli olduğunu dile getiren Dalmış, Akman'a da teşekkür etti.



