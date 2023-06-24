Yamaç paraşütçüsü kanoyla uçtu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı kano ile denize indi.



Kaval, paraşütüne bağladığı kano ile yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den Kleopatra Plajı'na doğru atladı.



"İNSANLAR YENİ ŞEYLER GÖRMEK İSTİYOR"



Kanoyla kürek çekerek Alanya Kalesi'ne ulaşarak Fosforlu, Aşıklar ve Korsan Mağaraları ile Alanya Tersanesi'ni gezen Kaval, gazetecilere, 10 yılı aşkın süredir tandem pilotluğu yaptığını söyledi.



Kaval, daha önce Alanya'da özel hazırladığı yatak odası düzeneğiyle paraşütle uçtuğunu hatırlatarak, projeye katkı veren Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Ulusky yamaç paraşütü pilotlarına teşekkür etti.



Belgesel tadında çok güzel ve sıra dışı bir projeye imza attıklarını ifade eden Kaval, "İnsanlar yeni bir şeyler görmeyi seviyor. Bu yüzden yeni projeler yaptıktan sonra daha mutlu oluyorum." dedi.





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