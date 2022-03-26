Yalovaspor, TJ Starks'ı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, geçtiğimiz günlerde trasnferi son anda iptal olan Rion Brown'un yerine TJ Starks'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yalovaspor, TJ Starks'ı kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2022 16:53
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, ABD'li Rion Brown'un ailevi nedenlerinden dolayı transferinden vazgeçildiğini, 23 yaşındaki ABD'li oyun kurucu TJ Starks ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rusya'nın Enisey takımında oynayan ABD'li Rion Brown'un ailevi nedenlerden dolayı transferinden vazgeçildiği belirtildi.

Açıklamada, "23 yaşındaki ABD'li oyun kurucu TJ Starks ile anlaşma sağladık. 11 Eylül 1998 doğumlu, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapabilen 1,88 metre boyundaki Starks, bu sezon savaş nedeniyle ligler durdurulana kadar Litvanya'da Nevezis Kedainiai formasını giydi, ortalama 27.4 dakikada, 18,9 sayı, 2,9 ribaunt, 4,5 asist 0,8 top çalma ortalamaları tutturdu. Şehrimize ve takımımıza hayırlı olsun." denildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.