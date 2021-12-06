Yalovaspor, kendi sahasında kazandı

Semt77 Yalovaspor, ING Basketbol Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yalovaspor, kendi sahasında kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2021 20:56
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Semt77 Yalovaspor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 80-68 mağlup etti.

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi

Semt77 Yalovaspor: Jones 21, İsmail Kerem Gülmez, Williams 10, İlkan Karaman 19, Conklin 9, Oğulcan Baykan 2, Can Altıntığ 3, Lee 12, Mert Celep 4, Muhammed Doğan Şenli

Büyükçekmece Basketbol: White 12, Enes Berkay Taşkıran 2, Kadir Bayram 4, Deniz Kılıçlı 19, Mustafa Kurtuldum, Crawford 18, Greene 5, Caner Erdeniz, Yesukan Onar, Yiğit Can Vardal, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bruinsma 8,

1. periyot: 27-19

Devre: 41-35

3. periyot: 62-49


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.