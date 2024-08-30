Yalovaspor Basketbol, başantrenör Faruk Beşok'la yollarını ayırdı

Yalovaspor Basketbol, başantrenör Faruk Beşok ile yollarını ayırdı, yeni koç yakında açıklanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Yalovaspor Basketbol, başantrenör Faruk Beşok'la yollarını ayırdı
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30 Ağustos 2024 18:02
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yalovaspor Basketbol, başantrenör Faruk Beşok ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Tarihinde ikinci kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Faruk Beşok ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Basketbol Süper Ligi mücadelemizde bizimle olacak yeni başantrenörümüz kısa süre içinde duyurulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Yalovaspor Basketbol, Beşok yönetiminde geçen sezon Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige yükselmişti.

Mevcut kadrodaki oyuncuların sağlık kontrollerinin tamamlandığı Yalovaspor Basketbol'da sezon hazırlıkları, iç ve dış transferde anlaşılan oyuncuların kontrollerinin ardından başlayacak.

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