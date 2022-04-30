Yalova VİP, adını finale yazdırdı!

HDI Sigorta Yalova VİP, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 60-41 yenip seride durumu 3-1'e getirerek finale çıktı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off yarı final serisinin dördüncü maçında HDI Sigorta Yalova VİP ile Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.
Seride 2-1 üstünlüğü elinde bulunduran Yalova temsilcisi, dördüncü mücadelede rakibini 19 sayı farkla 60-41 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Bu sonuçla HDI Sigorta Yalova VİP, Botaş Gelişim'i 3-0'la geçen Rize Belediyesi'nin finaldeki rakibi oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi, 4 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. HDI Sigorta Yalova VİP ile Rize Belediyesi eşleşmesinde 3 galibiyete ulaşacak takım, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off yarı final serisinin dördüncü maçında HDI Sigorta Yalova VİP ile Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.
Seride 2-1 üstünlüğü elinde bulunduran Yalova temsilcisi, dördüncü mücadelede rakibini 19 sayı farkla 60-41 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Bu sonuçla HDI Sigorta Yalova VİP, Botaş Gelişim'i 3-0'la geçen Rize Belediyesi'nin finaldeki rakibi oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi, 4 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. HDI Sigorta Yalova VİP ile Rize Belediyesi eşleşmesinde 3 galibiyete ulaşacak takım, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.
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