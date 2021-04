Yalova iftara ne kadar kaldı? İftar vakti Yalova 2021

İftar ne zaman? Ramazan ayında en çok aranan soru bu olarak karşımıza çıkıyor. Güzide şehirlerimizden biri olan Yalova'da da iftar saati, Yalova'da iftara kalan süre, Yalova'da iftara kaç dakika kaldı, Yalova iftar vakti, Yalova akşam namazı saati, Yalova akşam namazı ne zaman gibi sorular aranıyor. İşte Yalova'da iftara kalan süre ile birlikte il il iftar saatleri...Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Cacık da içecek yerine geçebilir.Badem, fındık, fıstık: Her sahura iki adet ceviz, üç adet fındık, dört adet bademle başlamanızı tavsiye ederim.İftar ve sahur arası vakit az olduğundan ve iftarda yenilen yemek sonrası uyumadan önce acıkılmadığından sahura kalkamayanlar gece ne yiyeceğini düşünüyor. Bu noktada gece yatmadan yenilen 2-3 adet hurma, ceviz ve fındık ve bunun yanında içilen 1 bardak su ile de oruç tutabilirsiniz. Aslında önerilen sahura kalkıp hem sağlıklı beslenmektir ancak sahura kalkamayanlar içinde alternatif bir çözüm olabilir.Sahurda yoğurt ve ayran tüketmek vücudun su ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağından gün içinde susatmayacaktır.Sahurda meyve tüketirseniz günlük alınması gereken su miktarının bir kısmını karşılamış olursunuz. Bu meyveler mevsimine göre değişebilir.Sahurda kahvaltılık peynir, yumurta gibi besinler tüketiyorsanız yanına 1 bardak süt içebilirsiniz.Sahurda su tüketimini abartmanın gün içindeki susuzluğa etkisi yoktur. Yani gereken su miktarını iftar ve sahur arasına bölerek tüketmeniz önerilir.Günlük mineral kaybını önlemek için iftar sonrası veya sahurda 1 şişe maden suyu içmek de faydalı olacaktır.Sahurda zeytin tüketimi tok tutması açısından sıkça önerilse de fazla tüketmemeye dikkat edin. Fazla zeytin tüketildiğinde tuzlu olduğu için gün içinde susamanıza sebep olabilir.Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle Amin "Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazanManası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.Okunuşu: Allahümme inni leke sumtü ve bike amentü ve ala rızgıke eftartü.Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.Okunuşu: Bismillahi ve ala bereketillahiManası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).Okunuşu: Elhamdülillahillezi et amenaa ve sekenâa ve cealena minel müsliminManası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.Okunuşu: Allahümme barik lehüm fîha ma razaktehüm.Manası: Ey Allah'ım! Onların rızkını bereketlendir.Okunuşu: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül-afve fağfu anni.Manası: Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin; beni affet.