Yalova iftara ne kadar kaldı? İftar vakti Yalova 2021
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İftar ne zaman? Ramazan ayında en çok aranan soru bu olarak karşımıza çıkıyor. Güzide şehirlerimizden biri olan Yalova'da da iftar saati, Yalova'da iftara kalan süre, Yalova'da iftara kaç dakika kaldı, Yalova iftar vakti, Yalova akşam namazı saati, Yalova akşam namazı ne zaman gibi sorular aranıyor. İşte Yalova'da iftara kalan süre ile birlikte il il iftar saatleri...
İftar ve sahur arası vakit az olduğundan ve iftarda yenilen yemek sonrası uyumadan önce acıkılmadığından sahura kalkamayanlar gece ne yiyeceğini düşünüyor. Bu noktada gece yatmadan yenilen 2-3 adet hurma, ceviz ve fındık ve bunun yanında içilen 1 bardak su ile de oruç tutabilirsiniz. Aslında önerilen sahura kalkıp hem sağlıklı beslenmektir ancak sahura kalkamayanlar içinde alternatif bir çözüm olabilir.
SAHURDA SUSAMAMANIN PÜF NOKTALARI
Sahurda yoğurt ve ayran tüketmek vücudun su ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağından gün içinde susatmayacaktır.
Sahurda meyve tüketirseniz günlük alınması gereken su miktarının bir kısmını karşılamış olursunuz. Bu meyveler mevsimine göre değişebilir.
Sahurda kahvaltılık peynir, yumurta gibi besinler tüketiyorsanız yanına 1 bardak süt içebilirsiniz.
Sahurda su tüketimini abartmanın gün içindeki susuzluğa etkisi yoktur. Yani gereken su miktarını iftar ve sahur arasına bölerek tüketmeniz önerilir.
Günlük mineral kaybını önlemek için iftar sonrası veya sahurda 1 şişe maden suyu içmek de faydalı olacaktır.
Sahurda zeytin tüketimi tok tutması açısından sıkça önerilse de fazla tüketmemeye dikkat edin. Fazla zeytin tüketildiğinde tuzlu olduğu için gün içinde susamanıza sebep olabilir.
SAHUR DUASI NASIL?
Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…"
Ramazan süresince faydalı olacak dualar aşağıdadır:
Oruca Başlarken
Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazan
Manası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.
Orucu Bozarken (İftar Ederken)
Okunuşu: Allahümme inni leke sumtü ve bike amentü ve ala rızgıke eftartü.
Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.
Yemeğe Başlarken
Okunuşu: Bismillahi ve ala bereketillahi
Manası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).
Yemekten Sonra
Okunuşu: Elhamdülillahillezi et amenaa ve sekenâa ve cealena minel müslimin
Manası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.
Yemek Davetinden Sonra
Okunuşu: Allahümme barik lehüm fîha ma razaktehüm.
Manası: Ey Allah'ım! Onların rızkını bereketlendir.
Kadir Gecesinde
Okunuşu: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül-afve fağfu anni.
Manası: Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin; beni affet.