Yalıkavakspor hentbolda Avrupa'da avantaj peşinde

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek finalinde temsilcimiz Yalıkavakspor 9 Mart Cumartesi günü Portekiz'de Sport Lisboa E Benfica ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yalıkavakspor hentbolda Avrupa'da avantaj peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2024 15:27
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek finalinde temsilcimiz Yalıkavakspor 9 Mart Cumartesi günü Portekiz'de Sport Lisboa E Benfica'ya konuk olacak.

Lizbon kentindeki Pavilhao da Luz No 2 Spor Salonu'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Yalıkavak, 17 Mart Pazar günü Bodrum'da taraftarı önünde oynayacağı rövanş öncesi ilk maçta yarı final için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Bu sezon Avrupa'da 3 tur birden geçerek adını çeyrek finale yazdıran Bodrum temsilcisi Yalıkavakspor, önceki turlarda Portekiz'in ADA de Sao Pedro do Sul, İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımları ve Ankara Yenimahalle'yi elemeyi başardı. Avrupa'da 3 yıl önce 2021'de EHF Kupası'nda yarı finale kalmayı başaran temsilcimiz o dönem takımda ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle maçlarını oynayamadan elendikten sonra yine yarı final kapısına geldi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery