Yalıkavakspor Avrupa'ya veda etti!

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Yalıkavakspor, deplasmanda Danimarka'nın Nykobing Falster takımına 37-24 mağlup oldu.
Spar Nord Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını da Nykobing Falster, 18-13 üstün geçti.
Turun ilk maçında da rakibine 29-21 yenilen Yalıkavakspor, bu sonuçla organizasyona veda etti.
Spar Nord Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını da Nykobing Falster, 18-13 üstün geçti.
Turun ilk maçında da rakibine 29-21 yenilen Yalıkavakspor, bu sonuçla organizasyona veda etti.
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