Yalıkavakspor Avrupa'ya veda etti!

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Yalıkavakspor, deplasmanda Danimarka'nın Nykobing Falster takımına 37-24 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yalıkavakspor Avrupa'ya veda etti!
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17 Ekim 2022 00:20
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Yalıkavakspor, deplasmanda Danimarka'nın Nykobing Falster takımına 37-24 mağlup oldu.

Spar Nord Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını da Nykobing Falster, 18-13 üstün geçti.

Turun ilk maçında da rakibine 29-21 yenilen Yalıkavakspor, bu sonuçla organizasyona veda etti.

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