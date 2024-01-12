Yalıkavakspor Avrupa'da Yenimahalle ile karşılaşacak

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, 13 Ocak Cumartesi günü Armada Praxis Yalıkavakspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yalıkavakspor Avrupa'da Yenimahalle ile karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2024 13:02
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, 13 Ocak Cumartesi günü sahasında Armada Praxis Yalıkavakspor karşılaşacak.

Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 14.30'da başlayacak.

Mücadeleyi, Rumen hakemler Doru Manea ile Radu Iliescu yönetecek.

EHF Kadınlar Kupası son 16 turunun ikinci maçı ise 20 Ocak tarihinde Bodrum'da oynanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery