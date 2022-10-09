Yalıkavakspor Avrupa'da kayıp!

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. Turun ilk maçında Yalıkavakspor, Danimarka'nın Nykobing Falster takımına 29-21 yenildi.



Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 15-15'lik beraberlikle tamamlandı.



İkinci yarıda her iki takımda etkili bir performans sergilerken misafir takım oyunu son dakikalarda önde götürdü. Karşılaşma Nykobing Falster takımının 29-21'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmayı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk'un da arasında olduğu takım yöneticileri ve çok sayıda sporsever izledi.





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