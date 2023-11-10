Yalıkavakspor avantaj için İtalya'da

Hentbolda ülkemizi EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsil eden Bodrum ekibi Yalıkavakspor, cumartesi 3'üncü tur mücadelesinde İtalya'da SSV Brixen Sudtirol'a konuk olacak.



Brixen kentindeki Sporthalle Süd Brixen'de oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Rakibini 19 Kasım'da rövanşta konuk edecek temsilcimiz, adını son 16'ya yazdırmak için ilk karşılaşmada avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. EHF Avrupa Kupası'nda önceki turda eylül ayında Portekiz'in ADA Sao Pedro do Sul takımını eleyen Bodrum ekibinde Başkan Mehmet Esen, Avrupa'da zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini söyledi.



Esen, "İtalya'da ligin lideri ve formda takımı Brixen karşısında Bodrum'da oynanacak olan rövanşa avantajlı skorla çıkmak istiyoruz. Rakibimiz italya liginde lider olsa da, bizler de teknik kadromuza ve sporcularımıza güveniyoruz. Bodrum'u ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Binnaz Karakaya'da oynanacak olan ikinci maçta, tüm sporseverleri Denizin Kızları'na destek olmaya davet ediyoruz" dedi. Antrenör Kıvanç Özcan da, "Rakibimiz İtalya şampiyonu. O nedenle kolay bir maç olmayacak. Tek hedefimiz oradan iyi bir sonuçla dönüp 19 Kasım'da kendi evimizde oynayacağımız maça avantajlı olarak gelmek" diye konuştu.





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