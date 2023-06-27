Yalçın Üncül, Kırkpınar'a hazırlanıyor

Bursalı başpehlivan Yalçın Üncül, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp altın kemeri kazanmayı hedefliyor.



Üncül, AA muhabirine, 7-9 Temmuz'da düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Gürsu Spor Tesisleri'nde taktik ve dayanıklılık çalışmasıyla hazırlandığını belirterek, "Kampımızın son günlerindeyiz. İddialı bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.



"HERKESİN HAYALİDİR"



Üncül, 20 yıldır güreştiğini, bunun son 3-4 senesinde başpehlivanlık müsabakalarına katıldığını ifade etti. Hedeflerini anlatan Üncül, şöyle konuştu:



"Tüm pehlivanların hedefi Kırkpınar'da başpehlivan olmaktır. Tüm başpehlivanların hedefi de burada altın kemere sahip olmaktır. Benim hedefim de Bursa'ya altın kemeri getirmek. Bursa'yı temsil eden tek başpehlivan olmanın yükü var üstümde. Elimizden geleni yapıp Kırkpınar'dan altın kemeri getireceğiz. Tecrübelendim ve tüm başpehlivanlara karşı nasıl güreşeceğimi biliyorum. Hepsine farklı stillerde güreşerek elimizden geleni yapıp rakiplerimizi yeneceğiz."



"KİMİNLE NASIL GÜREŞECEĞİMİ BİLİYORUM"



Bursa Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü Adem Ustaoğlu da hazırlıkların sonuna geldiklerini anlattı.



Kırkpınar'ın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:



"Eksiklerimizi giderdik. Kırkpınar'da geçen sene 5 madalyamız vardı. Bu sene daha da artırmayı planlıyoruz. Yalçın bu sene kemere aday. Eksiklerimizi kapattık. Rakiplerimize göre antrenmanlarımızı yaptık. Kiminle nasıl güreşeceğimizi biliyoruz. Kırkpınar'da inşallah en iyi şekilde bunları uygulayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.





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