Yalçın Koşukavak: "VAR diye bir şey var mı, bilmiyorum"

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yalçın Koşukavak: 'VAR diye bir şey var mı, bilmiyorum'
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10 Ocak 2021 19:31
Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, zor bir deplasman olduğunu, Çaykur Rizespor'un geçen hafta aldığı farklı mağlubiyeti unutturmak istediği için istekli başladığını  belirtti.

Koşukavak, oyunun ilk yarısında Çaykur Rizespor'un pas bağlantılarını kesip üçüncü bölgede oynadıklarını vurgulayarak, "1-0'ı bulduk, 2-3'ü bulabilirdik. İkinci yarıda Volkan hoca oyunun bizim yarı sahada oynanması adına Rizespor'u üstümüze getirdi." şeklinde konuştu.

Son dakikalarda yedikleri golün karambol olduğunu aktaran Koşukavak, şunları kaydetti:

"Maçın hakemi bunu görmeyebilir. VAR diye bir şey var. Var mı bilmiyorum. Pozisyonda Mustafa Yumlu'ya faul çalmıyorsanız. Takım arkadaşının elinden gelen top Rizespor oyuncusuna avantaj sağlamıyor mu? Savunmacının eline çarpan penaltı, hücumcuya çarpınca vermiyorsunuz. İnsan üzülüyor. Zor şartlarda mücadele ediyoruz. Oyuncularımız iyi karakter gösteriyor. 20 günde 12-13 oyuncu ile oynamak zor. Maçı idare etmek ile yönetmek arasında fark var. Deplasmanda bir puan aldık ama sevinemiyoruz, 12-13 oyuncu ile oynuyoruz."



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