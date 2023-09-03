Yalçın Koşukavak transfer istedi

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Boluspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, yapılacak 1-2 transferle iç sahada yaşadıkları sorunu çözebileceklerine inandığını söyledi.



Koşukavak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki gündür takımın başında bulunduğunu hatırlattı.



Oyuncularının maçı kazanmayı çok istediğini vurgulayan Koşukavak, "Takımın kazanma arzusu vardı. Oyunda merkez hücumlarında biraz problem yaşadık. Uzun süre başka bir felsefede oynayan takımı iki günlük bir antrenör bambaşka bir şey oynatmaya kalktığı zaman, oyunun bazı anahtar faktörlerinde rahatsız olduğum yerler olmasına rağmen takımın duygulu oynamasından, son bölüme kadar oynamasından mutlu oldum." diye konuştu.



Koşukavak, "Deplasmanda geçiş hücumlarında daha rahat Boluspor olabilir ama böyle bekleyen takımlara karşı oyuncu kalitesi olması gerek." dedi.



Oyuncu kalitesinin artması gerektiğini ifade eden Koşukavak, "Bir ya da iki transfer yaparsak iç sahadaki problemleri çözebiliriz. Keçiörengücü geçiş hücumunu yapmak için bizi bekledi. Türk futbolunda maalesef böyle oyunlar. Böyle bekleyen takımları kendi yarı alanlarında delebilmeniz için dar alanlarda iyi oyunculara ihtiyaç duyuyorsunuz. Bizde var ama az. Biraz daha artırmamız gerek diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.







