Yalçın Koşukavak transfer için gün sayıyor!

Kayserispor'da kongreye kısa bir süre kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Yalçın Koşukavak ve ekibi ise kongre sonrası oluşturmayı planladıkları kadro için çalışma yürütüyor.

, Fotoğraf; AA
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Yalçın Koşukavak transfer için gün sayıyor!
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03 Haziran 2021 12:19
HES Kablo Kayserispor'da genel kurul, 6 Haziran'da yapılacak. İlk toplantı da istenilen çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın bir hafta sonra yapılacak. Sarı-kırmızılı ekibin teknik ekibi ise genel kurul sonrası oluşturmaya planladığı kadro için çalışma yürütüyor.

Kayseri Haber'de Şevket Tekin imzasıyla çıkan habere göre; Geride kalan sezonda bir çok teknik direktör ile çalışan ve son olarak Yalçın Koşukavak'ı takımın başına getiren HES Kablo Kayserispor, Koşukavak ile yeni sezonda da devam edeceğini duyurmuştu. Koşukavak ve ekibi ise 2021-2022 sezonunun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Büyük ölüçüde yeni takımını oluşturan Koşukavak, transferleri gerçekleştirmek için genel kurulun sonlanmasını bekliyor. Bir çok oyuncu ile yollarını ayıracak olan teknik direktör Yalçın Koşukavak, genç ve mücadeleci bir ekip oluşturmak istiyor.

Sezon sonunda Başkan Berna Gözbaşı ve yönetimine rapor sunan Koşukavak, istediği takımı kurmak için Başkan Gözbaşı'dan onay aldı.




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