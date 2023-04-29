Yalçın Koşukavak: 'Tek hedefimiz play-off'

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden Manisa FK'nın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, rakibin boş alanlarını değerlendirerek karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.



Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ligde iddialarını sürdürmek için kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, "İyi hazırlandık. İlk yarıda daha net bir skor alabilirdik. İyi de bir savunma yaptık. Rakibimizin ikinci yarıda boş bıraktığı alanları değerlendirerek net bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçı da kazanarak play-off hattının içine girmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.





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