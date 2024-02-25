Yalçın Koşukavak'tan hakeme ve rakibe eleştiri!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'u 1-0 yenen Boluspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, futbolseverlere seyir açısından güzel bir maç izletemediklerini söyledi.



Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerini yalınız bırakmayan taraftara teşekkür etti.



Hem stat hem de ekranları başındaki futbolseverlerden özür dileyen Koşukavak, "Seyir açısından oyun yoktu sahada maalesef. Oynamak isteyen Boluspor vardı, sürekli topu üçüncü bölgeye vuran, düşen ikinci topları kapmaya çalışan Erzurumspor. Biz böyle bir oyunla karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk." diye konuştu.



Hakemlere eleştiri



Koşukavak, maçı yöneten hakemin oyun konsantrasyonunun olmadığını ve oyunu yönetemediğini, idare ettiğini öne sürdü.



Ülke futbolunun gelişmesi anlamında bunları söylemek zorunda olduğunu savunan Koşukavak, şöyle devam etti:



"Bu kadar ekonomik yatırım yapılan futbol var bu ülkede. Üretemezsek, oynayamazsak... İlk yarı file taksak sahaya, ayak tenisi oynasak yeri vardı. Sürekli top havadaydı. Topun oyunda kalma süresi tahminde bulunursam 10 ile 15 dakika arasında. Bu acı bir şey. Bir tarafta oynamaya çalışan takım, diğer taraf tamamen oynatmamaya çalışıyor. Burada kimden yana dikkatli davranmamız ve yorum yapmamız lazım. Böyle genç hakem arkadaşların oyuna iyi yorumlar getirmesi gerekiyor. Maalesef bunu göremedik."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU