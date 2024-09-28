Yalçın Koşukavak: 'Süper Lig'den hekm gelmesin'

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-1 yenildikleri maçta 10 kişi kalmalarına rağmen iyi oynadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koşukavak, "Süper Lig'den 1. Lig'e hakem gönderdiğiniz zaman hakem sahada olmuyor, çünkü o hafta Süper Lig'de maç alamadığından dolayı burada maçı yönetmiyor, idare ediyor. Kırmızı kart için bir şey demiyorum ama oyun acayip şekilde hakemsiz bir oyundu, sürekli idare etti." dedi.



1. Lig'e alt liglerden hakem gönderilmesini isteyen Koşukavak, "Verin alt ligden bir hakem, hata yapsın, biz de diyelim ki ülke futbolunun gelişmesi için böyle hataları tolere edeceğiz ama hakemlik de düzelecek. Önümde 5 metre taca çıkan top, Erzurum'un sol stoperinden taca çıkıyor, bu tarafa veriyor. Bağırıyorsun kırmızı kart görüyorsun. Sırf benim derdim değil ki ülke futbolunun böyle bir derdi var. Bu, mağlubiyete mazeret falan değil. Benim takımım 10 kişi kaldı, evet kırmızı kart doğru arkadan bir müdahale vardı ama 50 bin tane faul var. 7 dakika uzatma verdi 6'da bitirdi." şeklinde konuştu.



Maçı değerlendiren Koşukavak, oyuncularının gayret gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"İki haftadır kaybediyorduk, iç sahada kazanmamız gerekiyordu. Oyuna iyi başladık, topun bizde olduğu zamanlarda da iyiydik ta ki kırmızı karta kadar. Kırmızı karttan sonra oyunun momentumu tamamen değişti. Ancak ikinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen çok ciddi ön alan baskıları yaptık. 10 kişi olmamıza rağmen rakip yarı sahada oynadık. Oralardan bir gol umudumuz vardı, 10 kişi oynamak kolay değil. Oyuncularım çok istedi, mücadele etti, 10 kişi oynamaya rağmen rakibi tehdit ettik. Evet futbolda böyle sonuçlar oluyor, üzücü. Ama daha üzücüsü ülke futbolunun gelişememesi, kalkınamaması."



Iğdır FK'nin tekrar eski günlerine döneceğini belirten Koşukavak, "Biz tekrar ayağa kalkacağız, oyuncularım bir reaksiyon verdi 10 kişi olmalarına rağmen. İnşallah toparlanacağız. Biz maç kaybediyoruz ama yenilmiyoruz, savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



